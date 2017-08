OM : le coup de gueule d'Evra !

OM : le coup de gueule d'Evr a ! « Par Eric Bethsy - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Domzale (1-1) en barrage aller de la Ligue Europa la semaine dernière, l’Olympique de Marseille avait livré une prestation mitigée en Slovénie. Un peu à l’image de son début de saison en championnat. C’est du moins l’avis général des observateurs, qui contraste avec celui du latéral gauche Patrice Evra (36 ans, 2 matchs en coupe d'Europe cette saison). "J’entends des choses sur le match là-bas, mais on a marqué un but, a rappelé l’international français. Pourquoi on veut créer ce côté négatif autour du club ? Quand le coach a repris le club, il était 17e. On a fini 5e. Les supporters s’inquiètent mais ils oublient qu’on a pris 7 points sur 9 en championnat. On est à un match de se qualifier en Ligue Europa... Le bilan n’est pas catastrophique, loin de là. Je ne comprends pas comment les gens peuvent juger si tôt. Attendons 15 matchs au moins, avant de juger. C’est ridicule." Plus convaincant en conférence de presse que sur le terrain, l’ancien joueur de la Juventus Turin devra réagir au retour jeudi (20h45) après son match catastrophique à l’aller. Plus convaincant en conférence de presse que sur le terrain, l’ancien joueur de la Juventus Turin devra réagir au retour jeudi (20h45) après son match catastrophique à l’aller.

News lue par 11478 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+