Real : sept prolongations attendues !

Pendant que son éternel rival, le FC Barcelone, connaît de nombreux remous, tout va bien pour le Real Madrid. Selon Marca, le club de la capitale espagnole va même bientôt officialiser les prolongations de six joueurs !

Ainsi, les Français Karim Benzema et Raphaël Varane vont prolonger respectivement jusqu'en 2021 et 2022. Isco, Daniel Carvajal et Marcelo vont signer un nouveau bail jusqu'en 2022, et Marco Asensio va étendre son contrat jusqu'en 2023.

De plus, l'entraîneur Zinedine Zidane devrait quant à lui prolonger son contrat jusqu'en 2020.