Angleterre : retraite internationale pour Rooney « Par Romain Rigaux - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Wayne Rooney (31 ans) et la sélection anglaise, c'est terminé ! Ce mercredi, l'attaquant d'Everton a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale afin de se consacré uniquement aux Toffees. "Gareth Southgate (le sélectionneur) m'a appelé cette semaine pour me dire qu'il voulait que je revienne pour les prochains matchs de l'Angleterre. J'ai apprécié son geste. Cependant, après avoir longuement réfléchi, je lui ai annoncé que j'avais décidé de prendre ma retraite internationale. C'était une décision difficile à prendre et j'en ai discuté avec ma famille, mon manager à Everton ainsi que ceux qui sont les plus proches de moi", explique l'ancien Mancunien dans un communiqué. Rooney a inscrit 53 buts en 119 sélections avec les Three Lions. Rooney a inscrit 53 buts en 119 sélections avec les Three Lions.

