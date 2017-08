Barça : ça se tend entre joueurs et dirigeants !

Barça : ça se tend entre joueurs et dirigeant s ! « Par Romain Rigaux - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décidément, le départ de Neymar au Paris Saint-Germain n'a pas fini de créer des remous au sein du FC Barcelone. Selon la Cadena Ser, les dirigeants barcelonais ont très peu apprécié de voir plusieurs joueurs (Messi, Suarez, Piqué, Rakitic) publier des photos avec le néo-Parisien sur les réseaux sociaux mardi quelques minutes après le communiqué annonçant une plainte du club catalan contre son ancien attaquant (lire ici). D'après le média espagnol, la direction barcelonaise a trouvé cette attitude, loin d'être solidaire, "intolérable" et certains dirigeants ont demandé au président Josep Maria Bartomeu de recadrer les quatre joueurs concernés. Cet épisode ne calmera pas les tensions aperçues depuis plusieurs semaines entre le vestiaire et la direction, les cadres n'appréciant pas vraiment certaines critiques publiques et les décisions prises depuis le début du mercato.

