Monaco : Fabinho n'ira pas au clash

Par Romain Rigaux - Le 23/08/2017

En plus de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain espère aussi chiper Fabinho à l'AS Monaco avant la fermeture du mercato estival. Si le milieu de terrain brésilien souhaite bien rejoindre le PSG, il ne faut pas s'attendre à des tensions entre lui et ses dirigeants. En effet, SFR Sport assure que l'Auriverde a fait savoir qu'il n'ira pas au clash avec le club de la Principauté et se pliera à la volonté de sa direction. L'ASM n'ayant pas l'intention de renforcer un concurrent direct en L1, malgré une possible offre de 220 millions d'euros pour les deux joueurs, il est donc très probable que Fabinho restera sur le Rocher cet été.

