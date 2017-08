Real : le coup de pression du clan Ronaldo...

Il y a plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo (32 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) avait menacé de quitter le Real Madrid suite à ses problèmes avec la justice et les soupçons de fraude fiscale. Logiquement, la situation était rentrée dans l'ordre et l'avenir de l'attaquant portugais se trouve toujours du côté de la capitale espagnole. Cependant, son entourage continue de maintenir la pression...

"Pour le moment, il est uniquement concentré sur son travail. Il est énervé d'avoir pris cinq matchs de sanction et travaille comme toujours avec l'équipe, mais on ne peut pas garantir qu'il va rester ou partir. On verra ce qu'il va se passer d'ici le 31 août", a lâché un proche du joueur à El Pais.

Ces propos interviennent, comme par hasard, alors que CR7 crie à l'injustice ( voir la brève de 11h06 ) après la confirmation de sa suspension de cinq matchs pour avoir bousculé un arbitre en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1). Mais que les fans du Real se rassurent, un départ de Ronaldo n'est pas d'actualité.