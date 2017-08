PSG : Di Meco tacle les supporters « Par Youcef Touaitia - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'arrivée de Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) en Ligue 1 fait l'unanimité en France, Eric Di Meco en veut aux supporters du Paris Saint-Germain. Pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, les fans du club de la capitale en font beaucoup trop avec le Brésilien. "On a l’impression que le football vient de naître ! J’en veux surtout aux supporters du PSG. Ils ne respectent pas leur club et son histoire. Je me souviens du but de Weah contre le Bayern, Ronaldinho qui était énorme ! Pour moi, Neymar n’est pas encore dans le top 10 de l’histoire du football", a indiqué le consultant sur les ondes de RMC. En tout cas, les débuts de l'Auriverde avec le PSG sont plus que prometteurs ! En tout cas, les débuts de l'Auriverde avec le PSG sont plus que prometteurs !

