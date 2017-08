Chelsea : Conte out, Tuchel in ?

Chelsea : Conte out, Tuchel i n ? Par Youcef Touaitia - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si c'était l'énorme surprise de cette fin de mercato estival ? Particulièrement agacé par le mercato de Chelsea, Antonio Conte pourrait prendre la porte selon les dernières indiscrétions. Alors que ses relations avec le propriétaire Roman Abramovitch sont exécrables, l'ancien coach de la Juventus Turin serait lassé des états d'âme de l'Italien. A en croire Bild, l'homme d'affaires russe aurait déjà identifié son éventuel successeur : Thomas Tuchel. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund l'été dernier, l'Allemand ne devrait pas avoir de réticence à reprendre les Blues si les choses s'envenimaient encore un peu plus entre Conte et sa direction. Affaire à suivre...

News lue par 2894 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+