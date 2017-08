PSG : Neymar, Dugarry n'a jamais vu aussi fort

Nouvelle superstar de la Ligue 1, l'attaquant Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) fait l'unanimité. Digne successeur de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain dans le rôle de leader technique et charismatique, le Brésilien est le joueur le plus fort passé par la Ligue 1 selon Christophe Dugarry.

"Je n’ai jamais vu en Ligue 1 un des trois meilleurs joueurs du monde. Papin Ballon d’Or ? Neymar est beaucoup plus doué ! C’est un génie. Je m’en fous du Ballon d’Or... On n’a jamais eu un joueur aussi fort en L1. Zlatan ? Vous êtes sérieux ? Neymar est un footballeur cent fois meilleur. Pauleta ? Non, je l’adore, j’ai joué avec lui... mais non", a indiqué le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.