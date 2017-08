LdC : les deux premiers chapeaux connus !

LdC : les deux premiers chapeaux connu s ! « Par Maxifoot - Le 23/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En attendant les derniers barrages retours de la Ligue des Champions 2017/18 mercredi soir, on connaît d'ores et déjà la composition des deux premiers chapeaux pour le tirage au sort de la phase de poules, prévu ce jeudi (18h) à Monaco. Comme tous les principaux champions, l'AS Monaco sera placé dans le premier chapeau, en compagnie du Real Madrid, du Bayern Munich, la Juventus, Benfica, Chelsea, le Shakhtar Donetsk et le Spartak Moscou. De son côté, le Paris Saint-Germain figurera dans le deuxième chapeau. Un chapeau très relevé où on retrouvera le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, le FC Séville, le Borussia Dortmund, et le FC Porto. Retrouvez aussi les chapeaux provisoires 3 et 4, qui seront connus en fonction des résultats de mercredi soir. Le tirage de la Ligue des Champions sera effectué ce jeudi à Monaco (18h), à suivre en direct commenté sur Maxifoot. Chapeau 1 (officiel) : REAL MADRID, BAYERN MUNICH, CHELSEA, JUVENTUS TURIN, BENFICA, AS MONACO, SPARTAK MOSCOU, SHAKHTAR. Chapeau 2 (officiel) : FC BARCELONE, ATLÉTICO MADRID, PARIS SAINT-GERMAIN, BORUSSIA DORTMUND, FC SEVILLE, MANCHESTER CITY, FC PORTO. MANCHESTER UNITED. Chapeau 3 (provisoire): Naples, Roma, Tottenham, Liverpool, Anderlecht, Bâle, Besiktas, Olympiakos. Chapeau 4 (provisoire): RB. Leipzig, Celtic, Sporting, CSKA Moscou, F. Rotterdam, Maribor, Qarabag, Apoel. Chapeaux définitifs de la phase de poules de la Ligue des Champions 2017/18 mercredi soir. Chapeaux définitifs de la phase de poules de la Ligue des Champions 2017/18 mercredi soir.

