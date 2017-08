Barça : le PSG réagit pour Neymar « Par Romain Rigaux - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le FC Barcelone a porté plainte contre Neymar (voir la brève de 16h45) et réclame 8,5 millions d'euros plus 10% de cette somme pour non-respect de son contrat, le Paris Saint-Germain a rapidement réagi. Dans un communiqué, le PSG s'étonne de la réclamation du Barça, qui exige que le club de la capitale paie cette somme si le joueur n'est pas en mesure de le faire. "Le Paris Saint-Germain a pris connaissance, avec surprise, du communiqué de presse publié ce jour par le FC Barcelone annonçant l’introduction d’une procédure judiciaire en Espagne à l’encontre de son ancien joueur Neymar Jr. et indiquant qu’à défaut de paiement par Neymar Jr. des sommes qui lui sont ainsi réclamées par son ancien club, le Paris Saint-Germain devrait en assumer solidairement la charge. Le Club rappelle que, tout comme Neymar Jr., il a strictement respecté l’ensemble des lois et règles applicables et ne peut que regretter, à nouveau, l’attitude du FC Barcelone", peut-on lire dans un communiqué. Le PSG n'a donc pas l'intention de débourser un centime de plus... Le PSG n'a donc pas l'intention de débourser un centime de plus...

News lue par 2610 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+