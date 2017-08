Nice : Favre déplore des insuffisances « Par Damien Da Silva - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mardi, Nice a été éliminé par Naples (0-2, 0-2) lors des barrages de la Ligue des Champions. Reconnaissant la supériorité du club italien sur cette confrontation, l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre a tout de même déploré certaines insuffisances au sein de son équipe. "Naples est plus fort, c’est clair. C’était déjà clair pour moi au tirage au sort. En plus, on a moins bien joué que contre l’Ajax, surtout au match retour. Quand il y en a un ou deux qui ne font rien sur le terrain, c’est impossible de gagner contre n’importe qui, même en Ligue 1", a fustigé le technicien suisse sur beIN Sports. Mario Balotelli et dans une moindre mesure Wesley Sneijder peuvent se sentir visés par Favre... Mario Balotelli et dans une moindre mesure Wesley Sneijder peuvent se sentir visés par Favre...

