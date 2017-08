Nice : Balotelli, Dante prend sa défense

Mario Balotelli (27 ans, 2 matchs et 1 but en C1 cette saison) a passé une sale soirée ! Lors de l'élimination de Nice face à Naples (0-2, 0-2) lors des barrages de la Ligue des Champions, l'attaquant des Aiglons a été mauvais dans le jeu et a eu une attitude négative. Sur l'ouverture du score du club transalpin, l'Italien était d'ailleurs en train de se prendre la tête avec le 4e arbitre après des soins au poignet. Et si Balotelli a été sifflé par une partie du public à sa sortie à la 77e minute, son coéquipier Dante (33 ans, 4 matchs en C1 cette saison) a tenu à le défendre.

"Naples est une très grosse équipe, donc bien évidemment à 10 ça devient plus compliqué, mais je ne pense pas qu’il faut commencer à chercher un coupable. Le public était un peu déçu, mais Mario n’est pas coupable. Il faut revoir la vidéo, s’auto-critiquer pour s’améliorer et progresser, mais il ne faut pas chercher à gauche et à droite... C’est un joueur de chez nous, on va le soutenir jusqu’au bout", a assuré le Brésilien pour beIN Sports.

Balotelli appréciera le soutien de Dante.