Nice : les regrets de Dante... « Par Damien Da Silva - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors des barrages de la Ligue des Champions, l'OGC Nice a été surclassé par Naples (0-2, 0-2) sur l'ensemble des deux rencontres. Au micro de beIN Sports, le défenseur central des Aiglons Dante (33 ans, 4 matchs en C1 cette saison) a affiché ses regrets par rapport à la fin de parcours de son équipe dans cette compétition européenne. "On peut toujours faire mieux. On a essayé de rester dans le match le plus longtemps possible, mais ce premier but nous a coupé les jambes. On doit encore apprendre, on est déçu de ne pas jouer la Ligue des Champions, mais merci au public pour leur soutien. Il va falloir tout donner sur le reste de la saison pour ce public. On va jouer l’Europa League à fond, il faudra faire mieux que l’an dernier", a annoncé le Brésilien. Pour rappel, Nice n'avait pas réussi à passer la phase de poules l'an dernier en C3. Dante et ses coéquipiers parviendront-ils à faire mieux cette année ? Pour rappel, Nice n'avait pas réussi à passer la phase de poules l'an dernier en C3. Dante et ses coéquipiers parviendront-ils à faire mieux cette année ?

