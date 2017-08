Nice : C. Jallet - "une classe d'écart" « Par Damien Da Silva - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incapable de renverser la situation, l'OGC Nice a été éliminé par Naples (0-2, 0-2) ce mardi lors des barrages de la Ligue des Champions. Conscient de la supériorité du club italien, le latéral droit niçois Christophe Jallet (33 ans, 2 matchs en C1 cette saison) a dressé un constat lucide au micro de beIN Sports. "Il y avait une classe d'écart entre Naples et nous. Face à des joueurs de ce calibre-là, la moindre erreur est exploitée. Sur les deux matchs, il n'y a pas photo entre les deux équipes, malgré l'énorme soutien de notre public ce soir. Nous sommes en phase d'apprentissage. On va essayer d'aller plus loin en Europa League", a confié l'ancien Lyonnais. En Europa League, Nice sera sûrement mieux armé pour rivaliser avec les autres formations. En Europa League, Nice sera sûrement mieux armé pour rivaliser avec les autres formations.

