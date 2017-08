CdL : Lorient sort Lens !

Ça ne s'arrange pas pour le RC Lens... A la dérive en championnat avec quatre défaites lors des quatre premières journées de Ligue 2, le club artésien s'est incliné face à Lorient (2-3) ce mardi lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue.

Le nouvel entraîneur lensois Eric Sikora a vu son équipe prendre l'eau en sept minutes face aux Lorientais Bouanga (22e), Moreira (23e) et Cabot (29e). Malgré les buts de Koukou (38e) et Lopez (45e), les Sang et Or quittent déjà la compétition.