Juve : le père de Marchisio tape du poing !

Juve : le père de Marchisio tape du poin g ! « Par Romain Rigaux - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse italienne annonce ces dernières heures que Claudio Marchisio (31 ans, 1 match en Serie A cette saison) pourrait quitter la Juventus Turin pour le Milan AC, le père et agent du milieu de terrain, Stefano Marchisio, assure qu'un départ n'est pas d'actualité. "Milan ? Honnêtement, je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. Il y a deux ans, nous avons signé un contrat valable pour cinq saisons et il en reste encore trois. S'il ne joue pendant des mois, on pourrait penser à partir l'année prochaine. Mais samedi dernier, Allegri l'a fait jouer et il n'y a aucun problème", a assuré le paternel à La Gazzetta dello Sport. Des propos rassurants pour les supporters bianconeri qui ont déjà vu Leonardo Bonucci rejoindre le Milan AC cet été. Des propos rassurants pour les supporters bianconeri qui ont déjà vu Leonardo Bonucci rejoindre le Milan AC cet été.

