PSG : les détails des bonus pour Matuidi « Par Romain Rigaux - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré à la Juventus Turin, Blaise Matuidi (30 ans, 1 apparition en Serie A cette saison) a permis au Paris Saint-Germain de récupérer 20 millions d'euros, payables sur trois ans. Des bonus ont également été inclus dans la transaction et le Paris SG peut percevoir jusqu'à 10,5 millions d'euros supplémentaires. Mais le club de la capitale n'est pas certain de voir un jour cet argent. Le journal italien Tuttosport révèle que le PSG touchera une première tranche de 5 millions d'euros uniquement si l'international français dispute 80% des matchs de la Juve cette saison. Pour percevoir le reste des bonus, il faudra que le milieu de terrain joue également 80% des matchs sur les deux saisons suivantes, entre 2018 et 2020. Paris espère donc que Matuidi s'imposera rapidement dans le onze turinois. Et qu'il n'en bougera pas jusqu'au terme de son contrat en juin 2020... Paris espère donc que Matuidi s'imposera rapidement dans le onze turinois. Et qu'il n'en bougera pas jusqu'au terme de son contrat en juin 2020...

