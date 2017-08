LdC : Nice 0-2 Naples (Nice éliminé)

Battu 0-2 à l'aller par Naples, l'OGC Nice n'a jamais semblé en mesure d'inverser le scénario ce mardi soir lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions et s'incline encore 0-2. Dominés et menés au score en début de seconde période, les Aiglons n'ont pas réussi à se lâcher et sont éliminés de la compétition.

Malgré une frappe cadrée de Sneijder et quelques coups d'éclat de Saint-Maximin, l'attaquant niçois le plus en vue, les Aiglons n'ont pas souvent réussi à inquiéter Reina dans le but adverse durant la première période. Plus en confiance dans leur jeu, les Napolitains ont eu les meilleures occasions et Cardinale devait sortir un arrêt réflexe pour empêcher Mertens d'ouvrir le score dans cette partie et de quasiment enterrer les espoirs niçois.

Absents à l'aller, Balotelli et Sneijder ont déçu au cours des 45 premières minutes, ne parvenant pas à déstabiliser une défense italienne sereine et peu inquiétée par les passes pas très inspirées du Néerlandais et l'impact assez décevant de l'Italien, bien trop esseulé devant. Au vu du nombre d'opportunités pour le Napoli (12 tirs en première période), l'OGCN pouvait s'estimer heureux de ne pas encore avoir encaissé de but en regagnant les vestiaires.

Mais dès la reprise de la seconde période, Naples prenait l'avantage grâce à Callejon, bien servi par Hamsik (0-1, 48e). Sur l'action, le Gym était à dix pendant que Balotelli se prenait la tête avec le quatrième arbitre après avoir reçu des soins au poignet... Dans la foulée, les Partenopei avaient l'opportunité de creuser encore un peu plus l'écart mais Mertens voyait son tir s'écraser sur le poteau de Cardinale, encore décisif ensuite face au Belge mais impuissant sur un tir d'Insigne au ras de son montant gauche (0-2, 89e)...

Nice quitte la C1 et disputera donc la Ligue Europa cette saison.