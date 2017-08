PSG : Neymar au-dessus de Messi et Ronaldo ?

PSG : Neymar au-dessus de Messi et Ronald o ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Éblouissant face à Toulouse dimanche (6-2), Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a impressionné tout le monde. Et notamment l'ancien Parisien Jérôme Rothen qui se demande si le Brésilien n'est pas au-dessus aujourd'hui des deux extra-terrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "On connaissait ce joueur mais maintenant on a la chance de le découvrir. Et les deux sorties qu'il a pu faire, à Guingamp et notamment contre Toulouse, c'était fantastique. Tous les amateurs de football, même ceux qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain, aiment voir Neymar. Il y a de la simplicité et beaucoup de talent surtout", insiste le consultant de SFR Sport. "A Barcelone, il y avait Messi et il arrivait après avec Suarez. Mais il faut se souvenir des sacrés matchs qu'il a pu faire avec le Barça comme avec le Brésil, poursuit Rothen. Là, c'est le point fort, l'électron libre du Paris Saint-Germain, c'est lui qui fait jouer ses partenaires, qui les rend encore plus forts. Il fait partie d'une autre planète de joueurs sur laquelle on retrouve aussi Messi et Ronaldo. Mais vu qu'il est plus jeune, moi je mettrais peut-être Neymar au-dessus des deux autres." Si Neymar se hisse déjà au même niveau que l'Argentin et le Portugais avec le même palmarès, ce sera énorme pour le Paris Saint-Germain. Si Neymar se hisse déjà au même niveau que l'Argentin et le Portugais avec le même palmarès, ce sera énorme pour le Paris Saint-Germain.

