Lille : Ménès tacle Bielsa

Personnage clivant, Marcelo Bielsa a de nombreux fans mais également beaucoup de détracteurs. Battu par Caen (0-2), dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1, l'entraîneur de Lille a été fortement critiqué par Pierre Ménès, qui n'a absolument rien compris à sa tactique.

"Les aficionados de Bielsa - et Dieu sait qu’ils sont nombreux - ont souvent coutume de dire que, quel que soit le score final, il se passe toujours quelque chose avec les équipes du Loco. Là, il ne s’est rien passé du tout. Le LOSC a livré un match effroyable, d’une indigence tactique et technique assez inquiétante et s’est fait surprendre par une équipe de Caen sérieuse et appliquée et très bien articulée", a indiqué le journaliste sur son blog.

A noter que le coach normand Patrice Garande réussit souvent face aux équipes de l'Argentin, ceci expliquant peut-être cela...