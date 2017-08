PSG : le dossier Oblak en stand-by ?

PSG : le dossier Oblak en stand-b y ? « Par Youcef Touaitia - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain peut réaliser un énorme double coup en recrutant Fabinho et Kylian Mbappé à Monaco pour environ 220 millions d'euros (voir article de 9h07), cela signifierait que le club de la capitale ne pourrait pas recruter un gardien de carrure internationale dès cet été afin de rester dans les clous du fair-play financier. Et pour cause, la cible prioritaire, Jan Oblak (24 ans, 1 match en Liga cette saison), ne sera pas cédée par l'Atletico Madrid à moins d'une offre de 100 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Une version confirmée par Marca ce mardi. En effet, le quotidien espagnol affirme que les Colchoneros sont bien plus sereins dans ce dossier puisque le PSG aurait confirmé sa volonté de ne pas bouger pour le Slovène pour le moment, la priorité étant de se renforcer à d'autres postes. Cela ne veut pas dire que le vice-champion de France a fait une croix définitive sur l'ancien portier du Benfica Lisbonne, bien au contraire. En fonction des prestations d'Alphonse Areola et de Kevin Trapp cette saison, le PSG pourrait revenir à la charge à l'avenir. Mais d'ici-là, l'Atletico aura largement le temps de proposer à Oblak un nouveau contrat afin de compliquer la tâche du club français. Cela ne veut pas dire que le vice-champion de France a fait une croix définitive sur l'ancien portier du Benfica Lisbonne, bien au contraire. En fonction des prestations d'Alphonse Areola et de Kevin Trapp cette saison, le PSG pourrait revenir à la charge à l'avenir. Mais d'ici-là, l'Atletico aura largement le temps de proposer à Oblak un nouveau contrat afin de compliquer la tâche du club français.

