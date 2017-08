TFC : Jullien pas surpris par Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 22/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Défenseur central de Toulouse, Christopher Jullien (24 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a bu la tasse face à Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) contre le Paris Saint-Germain (2-6), dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1. S’il a félicité le Brésilien, le capitaine violet se dit en revanche étonné par les réactions suscitées par l’attaquant. "J’ai l’impression que la France découvre Neymar, a fait remarquer le solide roc au micro de SFR Sport. On sait depuis son passage au Barça que c’est un grand joueur. On doit savoir faire abstraction de cela. Sa vivacité est impressionnante. Il est très difficile à attraper, en plus de ses qualités techniques hors-normes. Tout ce qu'il fait est juste." Assurément le genre de joueurs qui fera progresser Jullien. Assurément le genre de joueurs qui fera progresser Jullien.

