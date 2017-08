Lyon : le point mercato d'Aulas « Par Eric Bethsy - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé sur les ondes de RMC, le président Jean-Michel Aulas a évoqué le mercato de l’Olympique Lyonnais. Le dirigeant a notamment confirmé la recherche d’un voire deux milieux de terrain. "On souhaite étoffer ce milieu, avec un milieu relayeur et puis éventuellement, un suppléant complémentaire pour Lucas Tousart", a indiqué le patron de Lyon, indiquant au passage que le Parisien Grzegorz Krychowiak (27 ans) était bien une piste étudiée. Quant à Jérémy Morel, encore indécis avant la fin du mercato (voir ici), l’OL compte le prolonger. "On discute avec lui d'une prolongation d'un an. J'ai écouté comme tout le monde ses propos hier dans le Canal Football Club. Je n'étais pas au courant de ses envies. On va se mettre d'accord pour une prolongation qui lui permettra d'être heureux, comme nous le sommes lorsqu'il est au sein de la défense lyonnaise", a annoncé JMA, qui n’imagine pas le départ de son défenseur polyvalent. "On discute avec lui d'une prolongation d'un an. J'ai écouté comme tout le monde ses propos hier dans le Canal Football Club. Je n'étais pas au courant de ses envies. On va se mettre d'accord pour une prolongation qui lui permettra d'être heureux, comme nous le sommes lorsqu'il est au sein de la défense lyonnaise", a annoncé JMA, qui n’imagine pas le départ de son défenseur polyvalent.

