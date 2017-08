Man Utd : Martial annonce Pogba Ballon d'Or « Par Eric Bethsy - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué pendant l’exercice 2016-2017, le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 2 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) pourrait mettre tout le monde d’accord dans les mois à venir. C’est du moins l’avis de son coéquipier Anthony Martial, séduit par les qualités sportives et humaines de son compatriote français. "Paul est très fort mentalement et il est sûr de lui, a décrit l’ancien Monégasque sur le site officiel des Red Devils. Il est grand, très technique et il a beaucoup d'endurance. Je pense que c'est probablement le meilleur milieu de terrain du monde. Il est encore jeune donc il doit encore travailler et il peut devenir encore meilleur." "Sur le plan humain, il est toujours le même. Il est drôle, il a toujours le sourire, il ne se prend pas trop au sérieux, il rigole tout le temps et c'est un bon ami. On veut gagner beaucoup de trophées à United ensemble, et on veut aussi gagner la Coupe du Monde avec la France. S'il continue à jouer et progresser comme ça, je pense qu'il gagnera le Ballon d'Or dans les cinq ans", a osé l’ancien Monégasque, qui tentera de regagner sa place chez les Bleus. "Sur le plan humain, il est toujours le même. Il est drôle, il a toujours le sourire, il ne se prend pas trop au sérieux, il rigole tout le temps et c'est un bon ami. On veut gagner beaucoup de trophées à United ensemble, et on veut aussi gagner la Coupe du Monde avec la France. S'il continue à jouer et progresser comme ça, je pense qu'il gagnera le Ballon d'Or dans les cinq ans", a osé l’ancien Monégasque, qui tentera de regagner sa place chez les Bleus.

