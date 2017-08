Monaco : Guily ambassadeur du club (off.) « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un teasing sur les réseaux sociaux, les supporters de l'AS Monaco s'attendaient à l'annonce d'une nouvelle recrue ce lundi... et c'est finalement Ludovic Giuly qui revient à l'ASM. En effet, le champion de France en titre a annoncé que l'ancien joueur monégasque devenait un ambassadeur du club de la Principauté. "Je suis très heureux de revenir dans la famille de l’AS Monaco. Après tant d’années passées au club et tout ce que j’ai pu vivre ici, c’est une fierté d’en devenir l’ambassadeur. Je suis impatient d’être au tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi, dans ce nouveau rôle", a confié Giuly sur le site officiel de Monaco. En résumé, l'ex-international français va représenter Monaco à l'occasion de différents événements officiels et apportera son expérience auprès des jeunes du club. En résumé, l'ex-international français va représenter Monaco à l'occasion de différents événements officiels et apportera son expérience auprès des jeunes du club.

News lue par 2471 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+