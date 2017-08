Monaco : un intérêt pour Jovetic ?

Monaco : un intérêt pour Joveti c ? « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Carlos Bacca, Luciano Vietto... Depuis le début du feuilleton Kylian Mbappé, annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain, Monaco a été mentionné à plusieurs reprises dans des rumeurs concernant des attaquants sur le départ. Et désormais, c'est le buteur de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans) qui se retrouve lié au club de la Principauté. En effet, d'après les informations du quotidien transalpin La Gazzetta Dello Sport, l'avant-centre de l'Inter Milan figure dans les petits papiers du FC Séville et de l'AS Monaco. Présenté il y a quelques semaines comme une possible recrue de l'Olympique de Marseille, l'international monténégrin se trouve sur le départ du club italien afin de financier la venue de Suso du Milan AC. Pour Monaco, tout va dépendre de l'avenir de Mbappé...

