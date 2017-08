Nice : Seri, Favre dispose d'une certitude

Présent devant les médias avant le match retour des barrages de la Ligue des Champions mardi (20h45) face à Naples, l'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre a été interrogé sur Jean-Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison), courtisé par le FC Barcelone. En réponse aux rumeurs, le technicien suisse a simplement assuré la présence de l'Ivoirien face aux Italiens.

"Il semblerait que ça s’amplifie, c’est vrai. En tout cas les bruits. On se concentre vraiment uniquement sur le match de mardi pour le moment. On sait que jusqu’au 31 août, 1er ou 2 septembre, tout est possible dans beaucoup de clubs donc on prend ce qui vient et on se réjouit du match de demain. On veut faire un grand match et Seri sera là. C’est tout", a précisé Favre.

Alors que des informations contradictoires circulent au sujet de la clause de Seri (), la présence du milieu face à Naples représente la seule certitude de ce dossier.