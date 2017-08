Sondage MF : PSG, OM et OL, équipes des lecteurs « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions de révéler le nom de équipe que vous allez supporter cette saison en Ligue 1. Et vous êtes une large majorité à soutenir le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avec plus de 113 000 votes, vous êtes 31,7% à supporter en L1 le PSG, 30,8% l'Olympique de Marseille, et 11,5% l'Olympique Lyonnais. Au total, ces 3 clubs représentent 74% de vos votes ! Juste derrière, Monaco (4,4%), Nantes (4,4%), St-Etienne (3,7%), Bordeaux (2,8%) et Lille (2,5%) suivent. Les autres équipes récupèrent les miettes : Nice (1,7%), Rennes (1,4%), Strasbourg (1%), Guingamp (0,8%), Toulouse (0,8%), et Montpellier (0,6%). Les autres clubs se partagent les 1,9% restant. Dès à présent, dîtes-nous si le titre en Ligue 1 est d'ores et déjà promis au Paris Saint-Germain avec le renfort de Neymar. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous si le titre en Ligue 1 est d'ores et déjà promis au Paris Saint-Germain avec le renfort de Neymar. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

