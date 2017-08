Nice : Fournier réagit pour Seri « Par Eric Bethsy - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève 9h15), la clause de valorisation du Niçois Jean-Michaël Seri (26 ans, 2 matchs en L1 cette saison), fixée à 40 M€, aurait expiré en juillet dernier. Une bonne nouvelle pour l’OGC Nice qui peut sérieusement compliquer la tâche du FC Barcelone sur ce dossier. Confirmation avec le directeur général Julien Fournier, fermé aux discussions. "Nous n'avons pas négocié avec le Barça et je ne pense pas que nous le ferons dans les prochains jours, a confié le dirigeant à Sport. Ce sont juste des rumeurs, nous n'avons pas fixé de prix pour le transfert de Seri. Je pense que le joueur continuera avec nous cette saison. C'est sûr qu'il est à l'écoute des éventuelles offres, mais il se plaît aussi à Nice, et cela ne dépend pas de notre qualification ou non pour la phase de groupes de la Ligue des Champions." Reste à savoir si le Gym tiendra le même discours lorsque le Barça se manifestera concrètement. Pour rappel, un accord existerait déjà entre le club catalan et le milieu ivoirien (voir ici). Reste à savoir si le Gym tiendra le même discours lorsque le Barça se manifestera concrètement. Pour rappel, un accord existerait déjà entre le club catalan et le milieu ivoirien ().

