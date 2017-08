OM : Garcia persiste pour l'attaquant « Par Damien Da Silva - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face à Angers (1-1) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia avait décidé de faire souffler son buteur Valère Germain (27 ans, 3 matchs en L1 cette saison). Malheureusement, Clinton Njie, tout de même auteur de l'ouverture du score, s'est rapidement blessé et l'ancien Monégasque a fait son entrée en jeu à la 37e minute. Après la partie, le technicien français a du coup insisté sur l'importance de recruter un avant-centre supplémentaire avec un profil différent. "Le mercato, on reste concentré sur l'attaquant. Je crois que l'on a centré 25 fois ce dimanche, si on avait eu un attaquant avec un peu de poids et de puissance athlétique, on aurait peut-être réussi à passer devant les deux golgoths derrière et à mettre un coup de tête. On a un besoin à ce poste, Valère a besoin de souffler et je ne vais pas pouvoir l'aligner pendant 55 matchs", a répété Garcia devant les médias. Il reste 10 jours à l'OM pour trouver la perle rare à ce poste... Il reste 10 jours à l'OM pour trouver la perle rare à ce poste...

