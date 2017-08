PSG : M. Verratti - "Neymar, c'est Olive et Tom"

Nommé homme du match et noté 10/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a livré une performance XXL face à Toulouse (6-2) dimanche en Ligue 1 avec deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué. De quoi impressionner son partenaire Marco Verratti !

"C'est un joueur formidable, il accélère le jeu. On avait besoin d'un tel joueur. Il marque des buts que l'on voit dans les dessins animés comme Olive et Tom. C'est une énorme chance de jouer à ses côtés", a apprécié l'international italien devant les médias.

En deux matchs, Neymar a déjà mis tout le monde d'accord à Paris.