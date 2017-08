Nice : Favre prévient Cardinale

Auteur de plusieurs erreurs depuis le début de l’exercice, le gardien de l’OGC Nice Yoan Cardinale (23 ans, 3 matchs en L1 cette saison) se trouve déjà sous pression. Si le Gym ne compte pas recruter un nouveau portier, l’entraîneur Lucien Favre a lancé un avertissement à son dernier rempart.

"Yoan doit mieux lire le jeu et mieux anticiper, a prévenu le Suisse dans L’Equipe. Il ne peut pas se dire : 'Oh, je dois sortir... Non, je n'y vais pas... Et puis si mais c'est déjà trop tard'. On a parlé ensemble de tout cela. Ce sont des erreurs de lecture qu'il avait déjà faites la saison passée, il faut être honnête. Il faut corriger ça, il doit travailler et être plus attentif. Voilà, maintenant il le sait, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait dans le passé. Il sort d'une super saison."

Autant dire que Cardinale devra réagir, notamment contre Naples mardi (20h45) en barrage retour de la Ligue des Champions.