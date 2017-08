PSG : Ménès s'extasie devant le cadeau Neymar

Auteur d'une superbe performance avec 2 buts et 2 passes décisives, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a brillé face à Toulouse (6-2) en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Noté 10/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débrief et notes ici), le Brésilien a été également encensé par Pierre Ménès.

"Alors oui, c’est une arrivée qui va certainement fausser le championnat de France. Mais qui va aussi nous offrir de très beaux moments de foot. Hier soir au Parc, on a eu droit à du grand spectacle et c’est en très grande partie grâce à Neymar, qui est impliqué sur cinq des six buts parisiens. (...) C’est un cadeau inestimable pour la Ligue 1 et tout le monde devrait s’en réjouir. Qu’on soit supporter de Paris ou pas. En tant qu’amoureux du foot, j’ai déjà hâte de revoir Neymar", a confié le consultant de Canal +.

Difficile de contredire Ménès tant Neymar a illuminé cette partie de son talent !