PSG : Neymar tacle la direction du Barça « Par Youcef Touaitia - Le 21/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un festival contre Toulouse (6-2), dimanche, lors de la 3e journée de Ligue 1, l'attaquant Neymar (25 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) régale au Paris Saint-Germain. Le Brésilien ne semble pas du tout regretter son départ du FC Barcelone, où ses relations avec ses anciens dirigeants n'étaient pas vraiment au beau fixe. "J’ai passé quatre ans là-bas, et j’y est été très heureux. J’en suis parti heureux. Mais pas avec eux (les dirigeants, ndlr). Pour moi, ce sont des personnes qui ne doivent pas être au Barça. Barcelone mérite mieux, et tout le monde le sait. Ça me rend triste de voir mes ex-coéquipiers tristes. J’ai beaucoup d’amis là-bas. J’espère que les choses vont aller mieux pour le Barça", a indiqué le Parisien en zone mixte. Déjà fragilisé, le président Josep Maria Bartomeu appréciera les mots de l'Auriverde... Déjà fragilisé, le président Josep Maria Bartomeu appréciera les mots de l'Auriverde...

