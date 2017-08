OM : Amavi respecte Evra mais...

Pour sa première apparition avec l’Olympique de Marseille, c’était ce dimanche en championnat contre Angers (1-1), Jordan Amavi (23 ans, 1 match en L1 cette saison) a livré une prestation plutôt encourageante. Remplacé par Doria à la 64e, le latéral gauche a déjà hâte de rejouer. Quitte à laisser le cadre Patrice Evra sur le banc.

"J'étais un peu fatigué, c'est pour ça que je prends le carton jaune, dans la foulée le coach me fait sortir, je pense que c'est pour éviter le rouge, c'est son choix je le respecte. Je sais que je peux mieux faire, à moi de travailler pour finir les matchs, a confié l’ancien joueur d’Aston Villa. C'est au coach de décider entre Evra et moi, sachant que j'ai envie de jouer au maximum. Mais Evra c'est quand même un grand monsieur que je respecte. Il me donne des conseils et m'aide beaucoup à m'intégrer."

Rappelons que le vice-capitaine de l’OM n’était même pas sur la feuille de match face au SCO.