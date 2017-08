Nice : Sneijder, Pléa se frotte les mains « Par Eric Bethsy - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A court de rythme, la recrue de l’OGC Nice Wesley Sneijder (33 ans, 1 match en L1 cette saison) n’a pas réalisé des débuts tonitruants face à Guingamp (2-0) samedi. Mais le milieu néerlandais a déjà impressionné ses coéquipiers dont Alassane Pléa. "Je l’ai trouvé très, très bien, a commenté l'avant-centre niçois. Il vient d’arriver et, si physiquement il n’est pas encore au top car ça fait longtemps qu’il n’a pas joué, techniquement il est au-dessus du lot. C’est ce qui fait sa force. Avec l’accumulation des matchs, le rythme va revenir et ça va être un régal pour nous. En tant qu’attaquant, on sait qu’avec un joueur comme lui les ballons arrivent tout seul. On va en marquer des buts avec lui." On a déjà hâte de voir ça ! On a déjà hâte de voir ça !

