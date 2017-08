OM : la stat qui agace Garcia

Agacé après le match nul concédé face à Angers (1-1) ce dimanche en championnat, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a regretté les occasions ratées par ses joueurs. Et plus précisément leurs frappes non cadrées.

"Quand on ne cadre pas, on ne peut pas marquer suffisamment de buts pour gagner un match. On finit avec deux tirs cadrés je crois (trois en réalité, ndlr). Avant de s'en prendre à qui que ce soit, à l'adversaire ou à l'arbitre, il faut regarder ce qu'on n'a pas fait de bien. Quand on ne cadre pas, on ne peut pas gagner des matchs. C'est ça l'analyse du match", a résumé le technicien sur OMTV.