Caen : Garande affiche sa satisfaction

D'une solidité remarquable, le Stade Malherbe de Caen a créé la surprise en allant s'imposer 2-0 à Lille ce dimanche. Une grosse satisfaction pour Patrice Garande.

"Je suis content pour mes joueurs car ils avaient déjà fait une très belle prestation contre Saint-Étienne et ils auraient mérité mieux (défaite 1-0). Contre Lille on a joué avec la même détermination, on n'était pas venu pour subir mais pour jouer et être conquérant. On sait que c'est compliqué de jouer contre les équipes de Monsieur Bielsa car ça court beaucoup, ça presse, il y a du marquage et il faut être capable de résister à ça et, sur le plan technique, il faut avoir un minimum de déchet pour pouvoir les mettre en difficulté", a souligné l'entraîneur du Stade Malherbe après la rencontre.