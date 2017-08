Lens : c'est fini pour Casanova !

Comme on pouvait s'y attendre, Alain Casanova ne sera bientôt plus l'entraîneur du RC Lens, 19e de Ligue 2 après une quatrième défaite en autant de journées face à Brest samedi (2-4). Le technicien artésien a été "dispensé d'activité faute de résultats", comme l'ensemble de son staff, par la direction des Sang et Or a-t-on appris ce dimanche.

Une première étape avant un licenciement certain.