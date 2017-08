L1 : Marseille 1-1 Angers (fini)

Longtemps mené au score, Angers a obtenu le match nul (1-1) au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille lors de la 3e journée de Ligue 1.

Un résultat plutôt mérité pour le SCO, mieux entré dans la partie avec son intensité habituelle. C'est même Crivelli qui se procurait la première occasion, même si l'attaquant ratait sa tête. En face, la possession de balle marseillaise était stérile. Autant dire que l'on ne s'attendait pas à l'ouverture du score de Njie (1-0, 17e), qui profitait de la passivité de la défense angevine !

Une occasion, un but en première période… L'OM s'en sortait bien face à une équipe d'Angers plus entreprenante et qui aurait pu égaliser dans la foulée si Crivelli n'avait pas manqué son pointu. Probablement piqués par le coach Garcia, les Olympiens revenaient avec de meilleures intentions ! Après une tête de Thauvin juste au-dessus, l'OM poussait très fort sur le but de Letellier, mais sans réussite. L'occasion pour le SCO de revenir dans la partie.

Alors qu'ils auraient dû obtenir un penalty pour une faute d'Amavi, les visiteurs égalisaient grâce à exploit personnel de Toko Ekambi (1-1, 73e) ! On le sentait venir tant l'OM semblait soudainement perdu. Pourtant, c'est bien Marseille qui terminait mieux ce match devenu fou ! Insuffisant pour s'imposer. De quoi agacer Ocampos, auteur d'une énorme semelle et logiquement expulsé (90+4e). Réduit à 10, l'OM ne méritait pas mieux que ce partage de points...