OM : Garcia a confiance en Doria Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Possédant cinq voire six défenseurs centraux avec Grégory Sertic, Rudi Garcia doit faire des choix. Plutôt décevant, Doria (22 ans, 1 apparition en coupe d'Europe cette saison) garde malgré tout la confiance de l'entraîneur marseillais, qui estime que le Brésilien peut encore devenir un grand joueur à l'avenir. "L'année dernière, on a fait la moitié de la saison avec Fanni et Rolando, et Sertic après. Et franchement, ça s'est bien passé. Donc ces joueurs-là sont plus considérés. Rami est arrivé, mais je pense qu'il est en train de démontrer qu'il est un joueur indispensable derrière. Doria, c'est l'avenir. C'est aussi pour ça que le choix vis-à-vis de Fanni a été fait. C'est normal qu'un club comme l'OM développe des jeunes joueurs à fort potentiel. Doria l'a. Il est fort physiquement, il est très bon de la tête, il est agressif. C'est un bon central. Il faut qu'il progresse tactiquement pour qu'il devienne un joueur capable de prendre la place des autres. A lui de jouer quand il en aura la possibilité", a fait savoir Garcia en conférence de presse. Un message fort adressé au Brésilien. Un message fort adressé au Brésilien.

