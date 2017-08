Stoke : Hughes n'est pas surpris par Jesé « Par Eric Bethsy - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour ses débuts en Angleterre, l’attaquant Jesé Rodriguez (24 ans, 1 match et 1 but en Premier League cette saison) a offert la victoire à Stoke City face à Arsenal (1-0) samedi en championnat. Ravi pour son buteur, le manager Mark Hughes n’est pas surpris par sa recrue arrivée mercredi. "C'était une finition fantastique de Jesé. Tout le monde a vu ce qu'il va apporter à Stoke et à la Premier League, s’est réjoui le technicien. C'est un joueur d'élite, un de ceux capables de changer le cours d'un match, et nous sommes ravis qu'il soit là. J'avais vu certaines de ses attitudes à l'entraînement. Je savais que si nous pouvions l'aligner et lui donner l'opportunité de montrer ce qu'il vaut, il serait dévastateur." Et si l’Espagnol se relançait chez les Potters ? Et si l’Espagnol se relançait chez les Potters ?

