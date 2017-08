Man Utd : la théorie de Mourinho pour Martial « Par Eric Bethsy - Le 20/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non titularisé lors des deux premières journées, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans) a tout même inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en Premier League cette saison. A en croire son manager José Mourinho, cette bonne forme n’est pas seulement liée à ses efforts à l’entraînement. "Il travaille dur. Il est en confiance, a expliqué le Portugais en conférence de presse. La colonie francophone est là pour l'aider un peu et le hisser au niveau que nous savons qu'il peut atteindre car son potentiel est grand." Avec le Belge Romelu Lukaku, l'Ivoirien Eric Bailly et Paul Pogba, la langue française a effectivement sa place dans le vestiaire des Red Devils. Un atout supplémentaire lorsque l’ancien Monégasque a besoin de soutien. Avec le Belge Romelu Lukaku, l'Ivoirien Eric Bailly et Paul Pogba, la langue française a effectivement sa place dans le vestiaire des Red Devils. Un atout supplémentaire lorsque l’ancien Monégasque a besoin de soutien.

