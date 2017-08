Bordeaux : une juste récompense pour Gourvennec

Au terme d'une rencontre complètement folle, Bordeaux a arraché le point du nul à Lyon grâce notamment à un extraordinaire Malcom (3-3). Une juste récompense pour Jocelyn Gourvennec.

"On revient de loin. Même si on était à onze contre dix pendant un long moment, c’était très difficile, parce que Lyon a défendu bas, avec deux lignes de quatre très resserrées et Fekir qui restait devant. On n’était pas à l’abri d’un contre. On s’est fait contrer une première fois en première période, on a couru après le score, mais on n’a pas lâché. On a sans arrêt tenté, même si on n’a pas toujours été très justes, on a énormément centré et frappé. On a été récompensés à un moment donné parce que Lyon a beaucoup couru, c’est le talent qui a fait la différence", a réagi l'entraîneur des Girondins après la rencontre.