Lyon : Genesio veut retenir le positif

Alors qu'il menait 3-1 à la 87e minute, l'Olympique Lyonnais a fini par concéder le nul face à Bordeaux (3-3). Déçu, Bruno Genesio voulait tout de même retenir le positif après la rencontre.

"Il nous a manqué 4-5 minutes d’attention, de vigilance. Le second but est évitable. Si on avait pris les trois points dans de telles conditions, ça aurait pu être un match fondateur. On est très déçu, mais on peut tirer des indications positives", a réagi l'entraîneur des Gones.