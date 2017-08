Lyon : J. Ferri - "on méritait mieux"

Alors qu'il menait 3-1 à la 87e minute, l'Olympique Lyonnais a fini par concéder le nul face à Bordeaux (3-3). Une grosse déception pour Jordan Ferri (25 ans, 2 apparitions en L1 cette saison).

"Il y a beaucoup de déception. On craque à la fin. On a tenu tant que l’on pouvait. On prend un point. On méritait mieux. On a montré un bel état d’esprit, une équipe solidaire. On a de belles armes offensives, mais il faut aussi que l’on conserve une bonne défense", a souligné le milieu de terrain des Gones après la rencontre.