Lens : ça sent mauvais pour Casanova « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 19/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lens a sombré face à Brest à domicile ce samedi (2-4). Après la rencontre, Gervais Martel a reconnu que son entraîneur Alain Casanova se trouvait sur un siège éjectable. "Force est de constater qu'on a tout loupé depuis le début de la saison. Dans la précipitation, on ne va pas annoncer ou prendre des décisions ce soir. La réflexion se fait toujours avec notre actionnaire. Les séparations, si elles doivent se faire, se font dans le respect des individus. On a une réunion ce soir et il faudra attendre quelques heures pour avoir une décision définitive. Ca va mériter une réflexion, mais les décisions à chaud sont souvent idiotes. La situation est très préoccupante pour lui (Alain Casanova), mais surtout pour le club", a reconnu le président des Sang et Or, 19es après 4 journées et autant de défaites.

News lue par 5777 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+