Esp. : l'Atletico s'arrache, Griezmann exclu

Mené 2-0 pour son entrée en lice en Liga, l'Atletico Madrid est tout de même parvenu à arracher le nul à Gérone (2-2), grâce à des buts de Correa et Gimenez dans le dernier quart d'heure. Et en infériorité numérique en prime car un peu plus tôt, Griezmann était exclu après avoir reçu deux avertissements, le premier pour simulation et le second pour contestation.

A 22h15, le FC Séville reçoit l'Espanyol Barcelone.