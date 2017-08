L2 : le classement provisoire

Battu par Brest à domicile ce samedi (2-4), le RC Lens enregistre sa 4e défaite en autant de journées de Ligue 2. Les Sang et Or pointent à la 19e place d'un classement dominé par Le Havre et Reims qui se partagent la tête avec 12 points chacun. Lundi, suite et fin de cette 4e journée avec Châteauroux-Nîmes (20h45).